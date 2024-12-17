Несмотря на очевидные проблемы на фронте, количество тех, кто верит в победу, до сих пор остается невероятно высоким.

Третий год войны оказался для украинцев тяжелым в психологическом плане, но народ сохраняет удивительный уровень оптимизма. Об этом изданию DW рассказали социологи, знакомые с данными опросов общественного мнения.

По данным различных опросов, в победу до сих пор верят от 83 до 88 процентов украинцев. Но и пессимизм становится заметным. На этом фоне все большее восприятие приобретает идея переговоров с Россией. Если год назад категорически против выступала треть населения, то сейчас таких только 12%, свидетельствует исследование Info Sapiens, проведенное в ноябре по заказу центра "Новая Европа".

Как пояснил заместитель директора социологической службы "Центра Разумкова" Михаил Мищенко, готовность украинцев к переговорам не означает готовность признать за Россией оккупированные территории. Тех, кто готов отказаться от части страны, лишь около 9%.

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Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий согласен, что украинцы считают незаконной российскую оккупацию украинских регионов, но готовы отложить их возвращение на потом ради мира сейчас.

"Более половины украинцев будут готовы принять отсрочку освобождения территорий в обмен на гарантии безопасности. Респонденты отмечают, что это трудное решение, но сейчас приоритет номер один - получение эффективных гарантий безопасности, а не очередной Будапештский меморандум", - отмечает социолог.

Исследование Info Sapiens показало, что 64% украинцев не считают целесообразными переговоры с РФ без реальных гарантий Запада.

"Если нас будут склонять к замораживанию конфликта без принятия нас в НАТО, то чем это отличается от тех бумажек, которые мы подписывали, отдавая ядерное оружие?" - сказал украинец, которого журналисты опросили на улице в Киеве.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что победа Дональда Трампа на выборах президента США существенно изменила ситуацию для украинцев. Несмотря на его непредсказуемость и противоречивые заявления относительно Украины, уровень доверия к новоизбранному президенту США среди украинцев является самым высоким в Европе - почти 45%. В центре "Новая Европа" считают это показателем тех надежд, которые украинцы возлагают на Трампа - ожидают более четкой и решительной политики в отношении Украины и усилий по восстановлению мира.

"Если Россия не будет идти ни на какие договоренности, то ему ничего не останется, как помогать Украине", - объяснил свои симпатии к Трампу опрошенный журналистами пенсионер Алексей.

Трамп и перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, Трамп не сможет закончить войну в Украине за 24 часа, как обещал перед выборами. Но он точно приложит усилия, чтобы достичь мира как можно быстрее, считает немецкий обозреватель Уве Форкеттер. Вероятно, новоизбранный президент США продолжит поставки оружия в Украину, если Киев пойдет на мирные переговоры. Но Украине запретят вступление в НАТО.

Также мы рассказывали, что Трамп недоволен решением Джо Байдена разрешить Украине бить американскими ракетами по российской территории. Новоизбранный президент США намекнул, что может отменить это разрешение, когда вступит в полномочия.

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