Сейчас нет возможностей для проведения переговоров между Украиной и Россией. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову.
"Нет на сегодняшний день возможности провести переговоры. Говорить об этом медийно можно сколько угодно. Но позиции сторон абсолютно несопоставимы. Украина говорит: смотрите, хотим провести переговоры? Да. Мы и войны то, мягко говоря, не хотели. Но переговоры о чем? О международном праве – давайте, о неприкосновенности территорий – пожалуйста, о гарантиях безопасности в качестве, например, коллективной архитектуры безопасности, где Украина является членом альянса – пожалуйста. Или другие форматы гарантий безопасности, которые четко обезопасят не только территорию Украины, но и страны Восточной Европы от возможной экспансии РФ на третьем-четвертом этапе", – пояснил советник руководителя ОП.
Между тем Российская Федерация требует, среди прочего, фиксации своей "победы" в войне против Украины. К тому же, Москва хочет получить прибыль с этой войны в виде территорий, репутационных, милитаристских, экономически-финансовых доходов, говорит Подоляк.
"Переговоры – это же конкретные субстраты, субстанции, о которых вы будете говорить. [...] Так же эти аналитики, которые пишут, что переговорный процесс – это же круто, давайте начнем переговорный процесс. Ты задаешь вопрос: вы с российской стороной говорили, вы видите, что она предлагает, на чем она хочет сосредоточиться, что она хочет получить?! Или вы считаете, что можно провести переговоры только за счет Украины, что-то забрав у Украины? Это крутые переговоры, тогда сами их проводите, что-то свое отдайте вместо Украины. Надо все же объективно смотреть на реалии. А реалии сегодня такие: Российская Федерация может сесть за стол переговоров только через инструменты принуждения", – констатировал Подоляк.
Переговоры между Украиной и РФ: другие новости
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире начнутся только тогда, когда у РФ не будет ресурсов для войны. Он отметил, что ситуация остается сложной. Враг продолжает наступление, пока пропаганда РФ пытается убедить мир в неизбежности глобального заговора и том, что "российский диктат – это безальтернативное будущее".
Тем временем ISW сообщает, что российский диктатор Владимир Путин срывает переговоры. Правитель России пытается искривить украинское законодательство, чтобы поставить под сомнение легитимность украинского президента.