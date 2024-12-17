Реалии таковы, что Российская Федерация может сесть за стол переговоров только через инструменты принуждения, говорит советник руководителя ОП.

Сейчас нет возможностей для проведения переговоров между Украиной и Россией. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову.

"Нет на сегодняшний день возможности провести переговоры. Говорить об этом медийно можно сколько угодно. Но позиции сторон абсолютно несопоставимы. Украина говорит: смотрите, хотим провести переговоры? Да. Мы и войны то, мягко говоря, не хотели. Но переговоры о чем? О международном праве – давайте, о неприкосновенности территорий – пожалуйста, о гарантиях безопасности в качестве, например, коллективной архитектуры безопасности, где Украина является членом альянса – пожалуйста. Или другие форматы гарантий безопасности, которые четко обезопасят не только территорию Украины, но и страны Восточной Европы от возможной экспансии РФ на третьем-четвертом этапе", – пояснил советник руководителя ОП.

Между тем Российская Федерация требует, среди прочего, фиксации своей "победы" в войне против Украины. К тому же, Москва хочет получить прибыль с этой войны в виде территорий, репутационных, милитаристских, экономически-финансовых доходов, говорит Подоляк.

"Переговоры – это же конкретные субстраты, субстанции, о которых вы будете говорить. [...] Так же эти аналитики, которые пишут, что переговорный процесс – это же круто, давайте начнем переговорный процесс. Ты задаешь вопрос: вы с российской стороной говорили, вы видите, что она предлагает, на чем она хочет сосредоточиться, что она хочет получить?! Или вы считаете, что можно провести переговоры только за счет Украины, что-то забрав у Украины? Это крутые переговоры, тогда сами их проводите, что-то свое отдайте вместо Украины. Надо все же объективно смотреть на реалии. А реалии сегодня такие: Российская Федерация может сесть за стол переговоров только через инструменты принуждения", – констатировал Подоляк.

Переговоры между Украиной и РФ: другие новости

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире начнутся только тогда, когда у РФ не будет ресурсов для войны. Он отметил, что ситуация остается сложной. Враг продолжает наступление, пока пропаганда РФ пытается убедить мир в неизбежности глобального заговора и том, что "российский диктат – это безальтернативное будущее".

Тем временем ISW сообщает, что российский диктатор Владимир Путин срывает переговоры. Правитель России пытается искривить украинское законодательство, чтобы поставить под сомнение легитимность украинского президента.

Вас также могут заинтересовать новости: