Президент заявил, что к реализации формулы мира в настоящее время уже присоединились 63 страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможные переговоры с руководством РФ, исключил возможность "обмена чего-либо" на украинскую территорию.

На пресс-конференции в Нидерландах глава государства подчеркнул, что единственным документом, который может стать основой для переговоров - это формула мира. Вдобавок Зеленский исключил "обмен чего-либо" на территории Украины.

"У нас есть формула мира... Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами", - подчеркнул президент.

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Он уточнил, что к реализации формулы мира в настоящее время уже присоединились 63 страны.

При этом Зеленский отметил, что необходимо восстановить справедливость и привлечь руководство РФ к ответственности за совершенные ею преступления, в том числе авиакатастрофу Боинга рейсом MH-17.

Обмен территорий на членство в НАТО

Несколько дней назад глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен назвал отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО "возможным решением".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такое "решение" поощрением глобального преступника и уничтожением международного права.

15 августа стало известно, что позиция всех стран-членов НАТО относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украина не изменилась. Страны блока будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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