В МИД Украины отмечают, что сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании такого нарратива играет на руку России.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми разговоры о якобы возможности уступок Украины относительно части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя информацию из средств массовой информации о том, что руководитель аппарата генерального секретаря НАТО допустил, что Украина может стать членом Североатлантического альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы", - подчеркнул спикер.

Николенко добавил, что "всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют".

"Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Зато, в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", - подчеркнул он.

Представитель МИД добавил, что они настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.

В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter написал: "разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Потому что почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридов, традиционного поведения?".

Он добавил, что очевидно, что, если президент России Владимир Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказания, то война обязательно вернется с возросшими аппетитами России.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "распределения Европы", в частности с зонтиком НАТО. Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?", - написал советник руководителя ОП.

Подоляк призвал не поощрять убийц "ужасными индульгенциями".

Что предшествовало

По данным норвежской газеты VG, глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это может быть частью окончания войны в Украине.

"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением", - сказал Йенсен.

Он также отметил, что нужно иметь некоторые представления о том, какой будет ситуация с безопасностью для Украины после окончания войны.

Йенссен также отметил, что дискуссия о возможном послевоенном статусе уже идет, и что вопросы о уступке территории России поднимались и другими.

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