Он отмечает, что "совершенно непонятно", для чего было сделано соответствующее заявление.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление о якобы возможности уступок Украины относительно части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, заметив, что ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания, с которыми сейчас приходится иметь дело Украине.

"Когда кто-то где-то нам начинает давать советы, сидя на диванах в теплых креслах, скажем так, Евросоюза или в каких-то других учреждениях, я хочу заметить, что ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания", - отметил он.

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Данилов отметил, что сегодня "еще один деятель сделал заявление в отношении наших земель".

"Довольно странное, как по мне. Имейте в виду, что нам своим заниматься, нам выгонять врага с нашей территории. И мы этим вопросом будем заниматься с утра до вечера, 24 часа в сутки", - сказал секретарь СНБО.

На уточнение, какое именно заявление он имеет в виду, Данилов сказал, что речь идет о "заявлении одного из деятелей, клерка из НАТО, который рассказывает, что нам надо рассматривать вопрос продвижения наших территорий (в обмен – УНИАН) на членство в Альянсе".

"Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано. Для того, чтобы пощупать наши нервы? Так не надо. Мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 2022 года", - сказал секретарь СНБО.

В канцелярии НАТО заговорили про "торги" территориями Украины

По данным норвежской газеты VG, глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это может быть частью окончания войны в Украине.

"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением", - сказал Йенсен.

Он также отметил, что нужно иметь некоторые представления о том, какой будет ситуация с безопасностью для Украины после окончания войны.

Кроме того, Йенссен отметил, что дискуссия о возможном послевоенном статусе уже идет, и что вопросы об уступке территории России поднимались и другими.

В ответ на это спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми разговоры о якобы возможности уступок Украины относительно части своих территорий в обмен на членство в НАТО.

Он также подчеркнул, что сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.

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