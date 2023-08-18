Это один из ряда необходимых шагов для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный евроинтеграционный закон об отборе судей Конституционного суда.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам. Этот закон был предусмотрен в рекомендациях Европейской комиссии относительно начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", – сообщил Зеленский.

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Путь Украины к членству в ЕС

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

23 июня того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. В то же время Еврокомиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения статуса страны-кандидата на вступление в евросообщество и дальнейшего перехода к переговорам по присоединению Украины к Евросоюзу.

3 февраля 2023 года в совместном заявлении президента Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, одобренной по итогам 24-го саммита Украина - ЕС, речь шла о том, что в ЕС отмечают важность комплексного воплощения судебной реформы для обеспечения прогресса в процессе будущего вступления Украины в организацию.

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