Представитель Альянса сказал журналистам, что позиция альянса остается неизменной.

Позиция всех стран-членов НАТО относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины не изменилась.

Об этом анонимно рассказал официальный представитель Североатлантического альянса в комментарии Общественному. По его словам, страны блока будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Мы привержены достижению справедливого и прочного мира", - добавил он.

Только Украина должна принимать решения относительно времени и условий для достижения мира. Также представитель Альянса отметил, что необходимо разработать меры безопасности для гарантии того, что война не повторится в будущем.

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Предложение отказаться от части территорий

Ранее глава канцелярии Альянса Стиан Йенссен дал интервью, в котором назвал отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО "возможным решением".

Секретарь Совета Нацбезопасности Украины Алексей Данилов назвал это заявление "странным вбросом", отметив, что ее цель непонятна. Отреагировал и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко - он сказал, что такие обсуждения неприемлемы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такое "решение" поощрением глобального преступника и уничтожением международного права.

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