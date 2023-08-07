Президент Украины отметил, что на территории стран-членов Альянса нет войны.

Вступление Украины в Североатлантический альянс - вопрос безопасности страны и украинцев. Киев никогда не хотел никакой войны.

"Когда говорят, что НАТО воюет с Россией на украинской территории, это говорит Россия. Потому что в их голове не укладывается представление, как такое маленькое войско может противостоять такому большому, как у РФ. Чтобы оправдать усилия, которые они прилагают, и то, что они не могут победить", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Nación.

По его словам, европейские государства, как страны Балтии, были бы рады украинской армии на своей территории. При этом глава государства указал, что Украине не нужны иностранные базы, но там, где есть НАТО, нет войны.

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"Наше отношение нужно рассматривать в рамках того факта, что страны, которые входят в НАТО, сделали это в свое время, потому что они подозревали, что Советский Союз может к ним вернуться" – объяснил Зеленский.

Также он подчеркнул, что для Украины НАТО – освобождение территории, ведь Альянс - объединение безопасности, на его территории войны нет.

"Всю нашу промышленность вывезли с оккупированных территорий. И это уже колониализм. Поэтому вопрос НАТО, извините, это вопрос нашей безопасности и защиты наших людей, и все", - подытожил президент Украины.

Украина в НАТО - последние новости

11 июля в рамках саммита НАТО представител стран-членов отказались от ПДЧ для Украины. В свою очередь США Джо Байден заявил, что не будет упрощать Киеву путь для членства в Альянсе.

При этом в СНБО указали, что для полноценного перехода на стандарты НАТО Украине нужно проделать большую домашнюю работу.

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