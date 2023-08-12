Издание уверяет, что Украина также готовится отменить безвизовый режим с Израилем.

Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем и будет просить западных партнеров исключить страну из круга участников формата "Рамштайн" из-за "недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене". Об этом сообщает издание Kyiv Post, ссылаясь на собственные источники в СНБО Украины.

"Власти Израиля никогда не оказывали никакой реальной помощи. Зато информация, полученная во время встреч [в Рамштайне], используется Израилем в собственных интересах", – сообщил собеседник издания.

По словам источника, Украина считает "реальной опасностью" то, что информация, которая обсуждалась на встречах в Рамштайне с участием Израиля, "вероятно, попадет во владение государства-агрессора".

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Издание отмечает, что решение об отмене безвизового режима с Израилем принято из-за длительного дипломатического спора между двумя странами относительно отношения государства Израиль к гражданам Украины, находящимся на израильской территории.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что около 10% украинских туристов депортируют из Израиля без объяснения причин. Также недавно он раскритиковал решение израильских властей прекратить выплаты на медицинское страхование для украинских беженцев.

Между тем, по данным источника в СНБО, Израиль добивается от Украины гарантий безопасности для десятков тысяч еврейских паломников, которые в сентябре совершают ежегодное путешествие в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана.

"Во время постоянных ракетных обстрелов эти гарантии обеспечить невозможно", — отметил источник и добавил, что сейчас МИД Украины готовит представление об отмене безвизового режима для граждан Израиля.

Спикер МИД Украины в комментарии Kyiv Post эту информацию не подтвердил.

Отношения Украины с Израилем - последние новости

В конце июня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна стоит на стороне Украины, но имеет ограничения по оказанию военной помощи. По его словам, в Израиле очень обеспокоены возможностью того, что оружие, которое израильтяне дадут Украине, может стать трофеем россиян и будет передано Ирану. Именно поэтому Израиль не предоставляет боевого оружия Украине.

Также Нетаньяху признался, что он просто не хочет портить отношения с Россией.

Именно поэтому израильская помощь Украине ограничивается преимущественно гуманитарными грузами. Однако известно, что весной Украина получила несколько радаров израильского производства.

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