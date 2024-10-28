В частности, Индия могла бы приобщиться к блокированию российской экономики и развитию военно-промышленного комплекса, отметил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил как премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом глава государства сказал во время интервью для The Times of India. "Я считаю, что любые вопросы сегодня не должны заканчиваться словами. Моди является премьер-министром очень большого государства с точки зрения количества населения и влияния, и с точки зрения экономики и так далее... Такая страна не может просто говорить, что она заинтересована в окончании войны. Мы все заинтересованы", - сказал Зеленский.

При этом, президент отмечает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди "может влиять на окончание войны".

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"В этом есть большая ценность его в любом конфликте. В этом есть большая ценность Индии. Полуторамиллиардного населения, которое держит реальное влияние на это... Блокирование российской экономики, блокирование дешевого энергоресурса, блокирование работы оборонно-промышленного комплекса с Российской Федерацией приведет к уменьшению возможности России воевать. Даст более короткий срок их войне против нас, их усилению их армии", - подчеркнул Зеленский.

Также у президента Украины спросили, существует ли возможность, что Моди может провести переговоры между Украиной и Россией.

"Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка - саммит мира. Я считаю, что мы могли бы провести второй саммит мира в любой уважаемой столице. Безусловно, это может быть в Индии. И премьер-министр может это сделать, может организовать соответствующий саммит. Но, для этого нам нужно подготовиться. Для этого мы и хотели, чтобы те или иные предложения, тех или иных стран - мы готовы их услышать", - сказал Зеленский и добавил, что говорит о возможных предложениях от Индии, Европейского Союза, стран Африканского континента, от Бразилии и Китая.

В частности, Украина готова выслушать эти предложения, но только на основе украинского формата, потому что война ведется на территории Украины.

Также глава государства сообщил, как страны "Большой двадцатки" как главные экономики мира в целом могли бы повлиять на прекращение войны. "Всегда эта война зависит от пищи для войны, а это экономика. Это исключительно деньги. Это финансовый ресурс и это люди. И поэтому, двадцать крупных экономик могут запросто, я уверен, поставить Путина на место с окончанием войны", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента Украины, "Большая двадцатка" могла бы не стимулировать войну Путина против Украины, а наоборот, затормозить все желания российского диктатора:

"И здесь не нужно говорить: мы хотим мира. Здесь нужно действовать, потому что ежедневная война убивает людей".

При этом, глава государства выразил уверенность, что если бы крупные экономики мира, такие как Индия, Китай, Турция и некоторые другие, которые не применили санкции против РФ - если бы они не помогали России экономически выжить и зарабатывать в этой войне, и если бы эти страны переоценили ценности, то санкции действовали бы полностью, а не частично.

Важные новости свежие - что сообщалось о войне

Как сообщал УНИАН, 22 октября Нарендра Моди заявил, что полномасштабная война между Украиной и Российской Федерацией должна завершиться мирным способом. Во время посещения российской Казани премьер Индии подчеркнул, что его страна выступает за то, чтобы вскоре наступил мир.

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