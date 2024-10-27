Финский премьер-министр не уточнил, когда именно может встретиться с лидером украинцев.

Президент Владимир Зеленский может посетить столицу Исландии Рейкьявик.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, 27 октября, написал, что ждет встречи с украинским лидером на Северном совете.

В то же время чиновник не уточнил дату встречи.

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По его словам, Финляндия является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе:

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Владимиром Зеленским на Северном совете в Рейкьявике".

28-21 октября в Рейкьявике пройдет 76-я сессия Северного совета - это политический саммит государств Северной Европы. В этом году главная тема мероприятия - "Мир и безопасность в Арктике".

Важные мировые новости - что сообщалось

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Евросоюза больше инвестировать в оборону и меры сдерживания угрозы со стороны РФ. Министр подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин "понимает только силу".

До этого глава финского МИД раскритиковала власти Германии за позицию насчет предоставления военной помощи Украине. Главный дипломат Финляндии призвала канцлера Олафа Шольца отказаться от сомнений насчет предоставления вооружения и признать важность своей роли.

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