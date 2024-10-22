Российская и индийская стороны постоянно контактируют насчет продолжающейся войны, сказал глава правительства Индии.

Полномасштабная война между Украиной и Российской Федерацией должна завершиться мирным способом.

Такое заявление в российском городе Казань во время встречи с диктаторов Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС сделал премьер Индии Нарендра Моди, пишет вражеское "РИА Новости".

По словам индийского чиновника, РФ и Индия постоянно контактируют насчет продолжающейся войны.

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Премьер утверждает, что его страна выступает за то, чтобы вскоре наступил мир:

"Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности".

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Ранее Нарендра Моди посетил Киев и подтвердил, что индийское государство поддерживает наступление мира в Украине на основе принципов международного права, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский впервые презентовал украинцам план победы. Глава государства рассказывал о документе с трибуны Верховной Рады. Стоит отметить, что первый пункт плана - предоставление Украине приглашение в НАТО.

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