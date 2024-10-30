Пресс-секретарь президента отметил, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга по этому вопросу.

Украинская власть ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

"Подготовка ко второму Саммиту мира - это тема для отдельного разговора. Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", - детализировал Никифоров.

Саммит мира по Украине

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проведение следующего Глобального саммита мира намечено на ноябрь, и на него собираются пригласить представителей РФ.

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Перед этим Зеленский заявлял, что на втором Саммите мира Украина представит детальный план окончания войны

А уже 29 октября советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко уточнил, что второй Саммит мира состоится после выборов в США.

Первый Саммит мира прошел в Швейцарии 15-16 июня, на котором было принято совместное коммюнике об основах мира. Тогда Зеленский говорил, что второй саммит мира, который планируется провести до конца года, должен поставить точку в войне, развязанной РФ.

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