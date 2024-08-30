Индия еще не ответила на предложение Украины по организации этого мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести второй саммит мира в Индии во время визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Киев на прошлой неделе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров. Зеленский планирует провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в ноябре как продолжение саммита в июне, состоявшегося в Швейцарии. Встречу в Индии, которая настороженно восприняла украинскую инициативу по миру, в Киеве восприняли бы как прогресс.

Моди во время визита 23 августа заявил о своей поддержке суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, пока не согласился провести встречу, по словам источников. Министерство иностранных дел Индии не сразу ответило на запрос о комментарии.

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Дипломатические усилия приобрели новую актуальность, поскольку российские войска захватывают восточную часть Донецкой области Украины, а украинские военные в этом месяце совершили внезапное вторжение в Курскую область России. Поскольку обе стороны находятся в наступлении, дипломатическое решение полномасштабного конфликта остается далекой перспективой.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в стране Глобального Юга, в частности в Индии.

Зеленский стремится заручиться более широкой глобальной поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов, включая требование вывести все российские войска с территории Украины и изолировать Россию перед началом прямых переговоров. Но страны Глобального Юга требуют, чтобы любой форум о мире будет эффективным, только если Москва будет иметь место за столом переговоров.

Украина выразила готовность привлечь Россию к этому процессу, хотя Кремль неоднократно давал понять, что не намерен участвовать в проекте Киева.

Саммит мира - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план для второго саммита мира должны подготовить уже к ноябрю.

Он отмечал, что сначала будет первая встреча на уровне советников безопасности по выводам саммита мира по энергетической безопасности.

Он сказал, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию. И это будет вопрос продовольственной безопасности. Он добавил, что на этой встрече тоже будет подготовлен соответствующий план. Украина выражает готовность привлечь к переговорам РФ.

В Москве отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна присутствовать на втором мирном саммите. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что они не понимают, что имеется в виду под этой встречей.

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