В частности, этот мир должен быть таким, чтобы не было заморозки войны и не было манипуляций международным правом.

Второй саммит мира, который планируется провести до конца года, должен поставить точку в войне, развязанной РФ. Как передает корреспондент УНАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира. Саммит, который сможет поставить точку на этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что все в Европе заинтересованы в мире.

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"Мир - это не заморозка войны, не любые манипуляции международным правом", - сказал президент.

Он считает, что мир должен быть надежным, и по его убеждению, этот мир таким и будет.

Украина представит союзникам план окончания войны

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе президент Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен представить ему План победы Украины. Также ожидаются встречи с кандидатами на должность следующего президента США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, график Плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в Соединенные Штаты Америки, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

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