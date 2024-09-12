Также Китай не исключает возможности принять участие в следующем саммите мира.

Руководитель Китая Си Цзиньпин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в следующем месяце. Об этом пишет Reuters со ссылкой на выступление экс-заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого на дипломатическом форуме в Китае.

Отмечая попытки Китая помочь восстановить европейскую безопасность, Чалый сказал, что "сейчас мы все в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си".

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил в кулуарах форума, что Китай открыт для присоединения к предстоящему саммиту мира, поскольку он не хочет, чтобы его усилия "пропали зря".

Видео дня

"Мы готовы сделать все, что способствует миру", - сказал Цуй, отвечая на вопрос о перспективе встречи Си-Зеленского.

Украина критикует "мирный план" Китая

Как писал УНИАН, весной Китай совместно с Бразилией представил свой план урегулирования войны в Украине. Его суть сводится к тому, чтобы прекратить боевые действия и начать прямые переговоры между Украиной и РФ. О выводе российских войск, наказании военных преступников и выплате компенсаций Украине в этом плане речь не идет.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал этот мирный план, как деструктивный. По его словам, план играет на руку России и не был обсужден с Украиной. Зеленский считает это признаком неуважения.

Вас также могут заинтересовать новости: