Захарова заявила, что Россия передаст Киеву меморандум, как только он будет подготовлен.

Россия в своем "меморандуме" по Украине укажет условия, а также возможные сроки окончания войны. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она сказала, что Россия передаст Киеву меморандум, как только он будет подготовлен. Сейчас работа над проектом документа продолжается.

"Готовящийся РФ меморандум по Украине будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказала она.

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При этом, по словам Захаровой, Россия рассчитывает, что Киев свои наработки отправит одновременно с Москвой.

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, 16 июня состоялась первая с 2022 года прямая встреча делегаций Украины и России. Согласно официальным заявлениям, они говорили о возможности прекращения огня, обмене пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальной личной встрече между Зеленским и Путиным.

Во время переговоров россияне выдвинули требование, чтобы украинские войска оставили территории, которые РФ незаконно считает частью своего государства. По данным СМИ, украинской стороне заявили, что Россия "готова воевать вечно".

Турция заявляет, что готова принять новый раунд переговоров украины и РФ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с правителем РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после прямых контактов между Киевом и Москвой. После Москвы глава турецкой дипломатии посетит Киев.

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