Министр подчеркнул, что сегодня все верят в победу нашего государства и все желают этой победы.

Министр обороны Украины Алексей Резниокв заявил, что во время последнего, уже девятого заседания в формате "Рамштайн" на двусторонних встречах обсуждались детали поставок оружия Украине, уже оговорены конкретные сроки подготовки танковых экипажей. Он подчеркнул, что по сути антикремлевская коалиция сейчас состоит из 54 стран.

"Столько делегаций было во время встречи сначала на полях "Рамштайна", а поскольку это происходило в Брюсселе, то, кроме встречи в рамках "Рамштайна", там еще была встреча министров обороны стран НАТО. Это тоже была большая встреча, Украина была приглашена как гость на почетном месте. И мы продолжили нашу работу", – рассказал он в интервью телеканалу FREEДОМ.

Резников добавил, что наши партнеры решительно настроены на победу Украины в войне, развязанной Россией. Союзники Украины хотят быть ее соавторами, однако для достижения полной победы Киеву нужно западное оружие.

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При этом министр добавил, что синдрома усталости от Украины и от войны в мире нет. Сегодня все верят в победу нашего государства.

"Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это совершенно иные настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что рухнет столица, и три недели максимум на то, что рухнет вся страна, и что, вероятно, где-то там будут какие-то отдельные боевые действия. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы. Теперь все понимают, очень четко видят, что эту российскую так называемую "вторую армию мира" очень реалистично сдержать и победить. И мы это доказали всему миру, и поэтому весь мир вдохновляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей с вами победы", – объяснил глава Минобороны.

При этом, по словам Резникова, во время заседаний в формате "Рамштайна" не обсуждаются никакие политические вопросы. В том числе не затрагивается тема переговоров с Россией.

"От слова "совсем". Обсуждается помощь Украине оружием, запуски военно-промышленного комплекса, чтобы они изготавливали снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы улучшить наши способности, и все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление. Все понимают, что нам нужно остановить россиян, что нам нужно освободить временно оккупированные территории. Поэтому я могу согласиться с господином Марком Милли в части, что Россия не достигнет своей цели в Украине на поле боя. Потому что цель России – уничтожение Украины, восстановление советской российской империи, поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и восстановление Берлинской стены. Вот цели России. Я уверен, что эта цель для них является недостижимой, мы не дадим им это сделать, и цивилизованный мир нас в этом будет поддерживать", – резюмировал Резников.

Война в Украине: актуальные новости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия действительно может осуществить реванш на этой неделе, но она уже не такая мощная, как год назад. Он подчеркнул, что россияне даже год назад не имели достаточных ресурсов для полномасштабного наступления, кроме того, оккупанты демотивированы.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2. Министр надеется, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля, но их поставки будут зависеть от сроков подготовки украинских экипажей.

В то же время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что рассказы о скоплении самолетов врага у границ Украины – "это старая история", ситуация контролируется.

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