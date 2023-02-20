Ожидается формирование шести-семи батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", - сказал Резников.

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Министр надеется, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля, но их поставки будут зависеть от сроков подготовки украинских экипажей.

Танки для Украины: детали

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают в вопросе предоставления Украине танков Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад".

14 февраля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

В частности, 17 февраля премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют предоставить Украине около 100 танков Leopard.

До апреля Украина получит лишь около четверти от общего количества танков, которые ей пообещали предоставить западные партнеры.