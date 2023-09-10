Он считает, что подходящим местом для этого станет генассамблея ООН.

Бразильский президент Лула да Силва выразил намерение во время генассамблеи ООН "усадить за стол переговоров" президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Скоро будет генассамблея ООН - место для обсуждения войны, для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров", - заявил он, передает CNN.

Видео дня

Бразильский президент заявил, что G20 создана после кризиса 2008 года для обсуждения и решения экономических проблем. "Поэтому не считаем, что здесь идеальное место для обсуждения войны", - высказал он свое мнение.

Лула да Силва еще раз отметил, что его страна будет принимать участие в переговорах между сторонами.

Бразильский президент и война в Украине

Бразильский лидер долго молчал о войне в Украине, а потом вдруг заявил, что Киеву нужно отдать России часть территорий, чтобы война закончилась. Также он заявлял потом, что для завершения войны с РФ нужно задействовать больше дипломатии и меньше "вооруженного вмешательства в Украину".

А в середине лета после саммита ЕС-Латинская Америка, Лула на пресс-конференции предупредил, что "мир устал" от войны в Украине, и сказал, что необходимо найти "путь к миру".

Вас также могут заинтересовать новости: