По его словам, нужно задействовать больше дипломатии для завершения войны с РФ.

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что для завершения войны с РФ нужно задействовать больше дипломатии и меньше "вооруженного вмешательства в Украину".

По его словам, он не видит "военного решения" для Украины. Об этом политик высказался во время встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приехала с визитом в столицу (в Бразилиа). Подробности пишет DW.

"Нам нужно больше дипломатии и меньше вооруженного вмешательства в Украине", - считает Лула.

Во время общения с фон дер Ляйен он напомнил, что Бразилия была одной из тех стран, которая осудила войну РФ против Украины в рамках соответствующей резолюции ООН.

По его словам, бразильские власти поддерживают стремление завершить войну в Украине, но считают, что нужно избежать эскалации и многочисленных рисков, которые могут стать последствиями обострения войны.

Советник лидера Бразилии призвал мир не вмешиваться в войну с РФ

Напомним, что ранее призывом к партнерам Украины и к миру отметился советник лидера Бразилии Селсо Аморим, который ранее возглавлял в правительстве Министерство обороны.

По его словам, нужно избегать вмешательства в войну с РФ. Также Селсо Аморим назвал украинское государство "жертвой холодной войны" и отметил, что текущая война - проблема десятилетий, а не 1,5 года. Об этом он высказался в интервью для Financial Times.

Отметим, что сейчас правительство Бразилии придерживается "дипломатической" позиции относительно войны в Украине: с одной стороны там говорят, что осуждают действия Путина, а с другой - не вводят против его режима санкции и отказываются предоставлять Киеву оружие для противостояния оккупантам.

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