Владимир Зеленский проинформировал Луиса да Силву об атаках России на украинцев, убийствах детей, об ударах по гражданской инфраструктуре.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой.

Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении. Зеленский сообщил о возобновлении межгосударственных контактов на самом высоком уровне.

"Только что говорил с президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне. Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре. Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины", - отметил он.

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Также, по словам Зеленского, он обсудил с Лула да Силвой дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие Украине, региону и всему миру, в частности, международные усилия для реализации украинской Формулы мира.

Позиция Бразилии по войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года Владимир Зеленский призвал Бразилию поддержать санкции против РФ. Впрочем, Бразилия до сих пор не присоединилась к санкциям стран Запада против России, введенных за ее агрессию против Украины.

Между тем, в январе стало известно, что Бразилия отказалась продать снаряды к танкам Leopard для Украины. По словам чиновников, знакомых с ходом совещания, Германия обещала заплатить за боеприпасы 25 миллионов реалов. Однако президент Бразилии отклонил запрос, отметив, что не следует провоцировать Россию.

Также, президент Бразилии Лулы Да Силва выступил с идеей создания группы стран для переговоров о мире в Украине, в которую могли бы войти Китай, Индия и, возможно, еще какие-то государства. Впрочем, в США не поддержали это предложение подчеркнув, что принимать решение о том, уместны ли переговоры с РФ, должен президент Украины Владимир Зеленский.

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