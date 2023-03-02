Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой.
Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении. Зеленский сообщил о возобновлении межгосударственных контактов на самом высоком уровне.
"Только что говорил с президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне. Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре. Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины", - отметил он.
Также, по словам Зеленского, он обсудил с Лула да Силвой дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие Украине, региону и всему миру, в частности, международные усилия для реализации украинской Формулы мира.
Позиция Бразилии по войне в Украине
Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года Владимир Зеленский призвал Бразилию поддержать санкции против РФ. Впрочем, Бразилия до сих пор не присоединилась к санкциям стран Запада против России, введенных за ее агрессию против Украины.
Между тем, в январе стало известно, что Бразилия отказалась продать снаряды к танкам Leopard для Украины. По словам чиновников, знакомых с ходом совещания, Германия обещала заплатить за боеприпасы 25 миллионов реалов. Однако президент Бразилии отклонил запрос, отметив, что не следует провоцировать Россию.
Также, президент Бразилии Лулы Да Силва выступил с идеей создания группы стран для переговоров о мире в Украине, в которую могли бы войти Китай, Индия и, возможно, еще какие-то государства. Впрочем, в США не поддержали это предложение подчеркнув, что принимать решение о том, уместны ли переговоры с РФ, должен президент Украины Владимир Зеленский.