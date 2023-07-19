Лула да Силва утверждает, что географическая удаленность латинских стран от войны дает им больше возможностей для посредничества между Москвой и Киевом.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду на то, что в этом году может быть заключено историческое торговое соглашение между ЕС и Южной Америкой, но придерживался своей более двусмысленной позиции в отношении войны России против Украины.

Выступая перед журналистами в конференц-зале отеля после двухдневного саммита ЕС-Латинская Америка, Лула предупредил, что "мир устал" от войны, и сказал, что необходимо найти "путь к миру", пишет Politico.

"На данный момент "ни [президент Украины Владимир] Зеленский, ни [президент России Владимир] Путин не хотят сейчас говорить о мире, потому что они оба думают, что могут победить", - сказал Лула.

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Он повторил свое предложение о создании ориентированного на мир клуба неприсоединившихся стран, впервые сделанное в январе.

"Мы обсуждали это с Китаем, Индонезией и другими латиноамериканскими странами, чтобы создать группу стран, способных в определенный момент убедить Россию и Украину в том, что мир - лучший путь", - сказал Лула.

Он утверждал, что географическая удаленность этих стран от войны давала им больше возможностей для посредничества между Москвой и Киевом.

Скандальные высказывания Лулы да Силва

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что для завершения войны с РФ нужно задействовать больше дипломатии и меньше "вооруженного вмешательства в Украину".

Попытка Европы оттеснить Китай и Россию в борьбе за влияние в Латинской Америке не увенчалась успехом. Как пишет Bloomberg, саммит ЕС-Латинская Америка был омрачен дипломатическим спором о том, как критиковать Россию и Путина за полномасштабное вторжение в Украину. Наиболее "стойкими" к доводам оказались Никарагуа, Куба и Венесуэла.

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