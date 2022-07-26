По его словам, РФ постоянно посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, выдвигая свои ультиматумы.

На сегодня между Украиной и Россией не ведутся переговоры о прекращении войны. Поскольку единственная позиция Москвы в том, что они хотят подписать с Киевом документ, который очень похож на капитуляцию с украинской стороны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Переговоры с Россией - это там, где я член переговорной группы (о прекращении войны - УНИАН), сейчас не проводятся, кроме очень узкой группы и очень узкой темы - это вывоз зерна", - объясняет Малюська.

По его словам, переговорный процесс можно разделить на три группы:

переговоры по зерну - краткосрочные, узкие только по точечному вопросу;

переговоры с Россией о потенциальном прекращении огня или мира - они, как сообщил Малюська, заморожены на определенное время и не происходят;

переговоры по гарантиям безопасности - большие, со многими странами активно ведутся.

Министр отметил, что участвует в составе делегации этой второй группы по прекращению огня.

"Так. Там, где мы пока не ведем дискуссий исключительно на том, что, наверное, сейчас перспектив заключения такого договора нет. Прежде всего - из-за позиции России", - подчеркнул Малюська.

По его словам, РФ постоянно посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, выдвигая свои ультиматумы.

"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам - это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность", - подчеркнул министр.

Малюська подчеркнул, что когда будет реальная готовность к реальным переговорам - безусловно, такие переговоры возобновятся.

"Но это вопрос к руководителям переговорных групп, с нашей стороны - это Давид Арахамия. Он наиболее подробно и компетентно может прокомментировать эту историю и последствия. Я даю лишь общее впечатление и свое понимание", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, по словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает пока невозможными переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, общество также не готово договариваться с агрессором.

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