Украинский лидер уверен, что общество не готово договариваться с диктатором после пяти месяцев жестоких бомбардировок.

Президент Украины Владимир Зеленский считает пока невозможными переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, общество также не готово договариваться с агрессором.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.

Украинский лидер подчеркнул, что Москва отказывалась идти по пути дипломатических переговоров, а Путин три года не отвечал ему даже на телефонные звонки.

"Он пришел сюда, не разговаривая, убил людей, переселил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они просто убивают людей, разрушают города, заходят к ним, а потом говорят: "Давайте договариваться". С кем они могут поговорить? С камнями? Они политы кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им смыть это", - заявил президент.

Зеленский добавил, что украинское общество сейчас тоже не готово договариваться с агрессором.

"Общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как нам жить в будущие века. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше погибнет", – добавил он.

Зеленский признался, что Украина с удовольствием выбрала бы невоенный путь деоккупации своих территорий, но "мы имеем дело с тем, с кем имеем".

"Пока им не разобьют лицо, они ничего не поймут", – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас фактически не ведет мирные переговоры с Россией. По словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

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