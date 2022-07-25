Число погибших солдат превысило 74 тысячи.

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 75 тысяч человек. Сюда входит личный состав армии РФ, мобилизованные с временно оккупированных территорий и наемники. А общая стоимость техники, которую уничтожили ВСУ, превысила $17,3 миллиарда.

Такими данными поделились эксперты ресурса Ua War Infographics. Они подсчитывают потери России на войне против Украины.

Согласно опубликованной инфографике, украинские воины ликвидировали примерно 39 700 человек личного состава армии РФ. Аналогичные данные присутствовали в утренней сводке от Генштаба. Однако аналитики сделали важное уточнение: потери агрессора гораздо выше.

Украинское командование учитывает только ликвидированных россиян, смерти которых удалось подтвердить. А на стороне агрессора воюют также наемники и мобилизованные с временно оккупированных территорий нашей страны. Среди первых было уничтожено приблизительно 12 тысяч человек, а среди вторых — как минимум 23 тысячи.

В результате общее число ликвидированных противников составляет 74 700 солдат. Однако аналитики уточнили, что это минимальное количество, о котором можно с уверенностью говорить. На практике украинские воины устранили больше наемников и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Похожую инфографику посвятили технике. За пять месяцев полномасштабной войны ВСУ уничтожили танков, самолетов, артиллерии и прочего на общую сумму как минимум $17,3 млрд. Одних только истребителей удалось "демилитаризировать" на $5,6 млрд. Количество потерь в технике, если переводить в денежный эквивалент, будет больше, чем годовые доходы большинства субъектов РФ.

Напомним, ранее сегодня, 25 июля, УНИАН сообщал, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии. А количество складов боеприпасов оккупантов, которые удалось взорвать ударами из HIMARS, достигло 50 штук.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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