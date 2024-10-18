По словам эксперта, внутренняя ситуация в РФ после окончания войны только ухудшится.

Россию будет разрушать ее внутренняя ситуация внутри страны. В то же время Запад будет пытаться помешать российскому диктатору Владимиру Путину "разгромить Украину". Об этом заявил доктор политических наук Максим Разумный в эфире "Эспрессо".

"Похоже на то, что Запад не даст Путину разгромить Украину. Они будут пытаться помешать такому варианту. Но то, на что мы рассчитываем: реванш, победа и все остальное... И здесь я не обвиняю Запад в цинизме или злых намерениях. Дело в том, что они понимают, что Россию будет разрушать ее внутренняя ситуация", - отметил политолог.

По его словам, внутренняя ситуация в России после окончания войны станет намного хуже.

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"...потому что помимо социально-экономических и всевозможных других последствий встанет вопрос: "А зачем было?" И когда в этой ситуации российский обыватель спросит: "А зачем было?" Путин может сказать: "Ну, зато мы защитили Донбасс, мы вышли на административную границу Донецкой области, Луганской". И все, для такой большой страны, такие большие потери, а Россия почувствует, где она оказалась за эти три года буквально, это оправдание очень слабенькое. И на Западе на это больше рассчитывают, чем на украинские силы", - отметил Розумный.

Эксперт подчеркнул, что задачей Украины является уничтожение как можно больше военного, производственного, индустриального, логистического потенциала РФ.

"Что мы можем, и что является, я думаю, рациональным аргументом: пока идет война, мы можем уничтожить как можно больше военного потенциала России. И поэтому, я думаю, этот аргумент гораздо больше. И производственного (потенциала, - ред.), индустриального, логистического. Это то, что будет уже потом угрожать Западу, уже после войны. Поэтому, чем больше мы его уничтожим, чем больше нам дадут оружия, тем лучше. Таким языком, рационально, мне кажется, надо говорить", - объяснил политолог.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переход к "Плану Б" для нашего государства состоится тогда, если политика США в отношении военной помощи изменится после президентских выборов. В то же время он не знает, какими именно могут быть эти изменения в американской политике, поскольку результат таких выборов невозможно предсказать заранее.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал сделать "очень плохие вещи", если ему кто-то предложит обменять оккупированные территории Украины на членство в НАТО. По его словам, он лично не слышал, чтобы западные страны предлагали Украине членство в НАТО в обмен на территории.

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