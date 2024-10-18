В частности российский диктатор пригласил также другие страны присоединиться к БРИКС.

Организация БРИКС будет генерировать большую часть мирового экономического роста в ближайшие годы, а не другие развитые страны Запада. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин чиновникам и бизнесменам на бизнес-форуме БРИКС в Москве, передает Reuters.

Таким образом президент РФ хочет превратить БРИКС, участниками которой являются Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в "мощный противовес Западу в глобальной политике и торговле", пишет издание.

"Страны, входящие в наше объединение, по сути, являются локомотивами глобального экономического роста. В обозримом будущем БРИКС будет генерировать основной прирост мирового ВВП. Экономический рост членов БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния или вмешательства. Это, по сути, экономический суверенитет", - подчеркнул он.

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По словам диктатора, 30 стран мира заинтересовались в сотрудничестве с БРИКС, поэтому на саммите на следующей неделе рассмотрят возможные варианты будущего расширения группы.

"Двери открыты, мы никому не препятствуем", - добавил Путин.

Президент России отметил, что финансовые инициативы РФ предусматривают широкое использование национальных валют, однако разговоры о создании единой валюты для БРИКС являются "преждевременными".

Также Путин призвал Новый банк развития, единственный функционирующий многосторонний институт развития БРИКС, инвестировать в технологии и инфраструктуру в странах Глобального Юга.

"Как институт развития банк уже служит альтернативой многим западным финансовым механизмам, и мы, естественно, будем продолжать его развивать", - заметил диктатор.

Саммит БРИКС - что известно

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе в российской Казани состоится саммит БРИКС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, для Путина это является способом показать, что он не находится в международной изоляции.

"БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России. Например, приехало 20 стран - маштабируют в БРИКС+... Вопрос - на каком уровне они приедут? Это очень важный вопрос. Я считаю, что партнеры должны больше работать, чтобы к Путину приехали не все на уровне лидеров. Мне кажется, это важно", - подчеркнул глава государства.

Также стало известно, что после того, как Казахстан отказался подать заявку на вступление в БРИКС, Россия запретила ввоз некоторых овощей из этой страны. В частности Россельхознадзор ограничил импорт в Россию казахских томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы.

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