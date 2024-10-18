Министр обороны Украины уверяет, что лично он таких предложений от Запада не слышал.

Министр обороны Рустем Умеров пообещал сделать "очень плохие вещи", если ему кто-то предложит обменять оккупированные территории Украины на членство в НАТО.

Умеров заявил, что он не слышал, чтобы Запад предлагал Украине членство в НАТО в обмен на территории.

"Если бы такое было, я бы точно сделал очень плохие вещи", - сказал министр обороны.

Вступление в НАТО в обмен на территории

Как писал УНИАН, на Западе уже длительное время обсуждают идею того, чтобы предложить Украине "немецкую модель" мира. Ее суть заключается в том, что Украина отказывается от попыток силового возвращения оккупированных Россией территорий в обмен на членство в альянсе. При этом о признании российского суверенитета над Донбассом и Крымом речь не идет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, продвигающие подобный сценарий, не консультировались с ним. По его мнению, эти люди боятся говорить об этом открыто.

Накануне Зеленский заявил, что Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие. По его словам, он обсудил это с Трампом и тот вроде бы согласился с аргументами.

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