Заместитель помощника госсекретаря США также прокомментировал российский удар по детской больнице "Охматдет".

В Государственном департаменте США обсуждают с Украиной возможность снятия ограничений на применение предоставленного Штатами дальнобойного оружия. Об этом сказал заместитель помощника Госсекретаря США Крис Смит в комментарии "Голосу Америки". Он также выразил соболезнование народу Украины в связи с ударом российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Как вы знаете, я дважды служил в Украине, мне хорошо известна эта больница. Наш государственный секретарь еще в сентябре 2022 года посетил ее, там провел время с пациентами и детьми, которые там находились. Некоторые из них были ранены в результате полномасштабного вторжения России. Другие же лечились от тяжелых болезней, рака. Мы самым решительным образом осуждаем нападения России на гражданское население. Отчасти это причина того, почему госсекретарь обнародовал заявление о том, что Россия совершила преступления против человечности в Украине. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам: либо в воздухе, либо ударить по ним там, откуда они возникают – тем образом, который соответствует нашей политике", – сказал он.

По его словам, США "тщательно и тесно сотрудничают" с украинскими коллегами, чтобы адаптировать и корректировать помощь по безопасности и указания, которые Штаты предоставляют вместе с этой помощью, – "чтобы противостоять этим угрозам".

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"Эти разговоры продолжаются. Я не хочу афишировать любые наши действия россиянам, но мы внимательно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем тесно сотрудничать и в дальнейшем (...) Государственный секретарь был очень четким. Мы будем и дальше корректировать и адаптировать нашу помощь по безопасности и указания, по которым мы предоставляем эту помощь, исходя из оперативных и стратегических потребностей наших партнеров в Украине", – добавил Смит.

Снятие ограничений на применение западного оружия

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что является сторонником снятия с украинских военных ограничений на использование переданного Штатами вооружения. Он отметил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить ВСУ "гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали".

Ранее стало известно, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Это подтвердил новый премьер-министр страны Кир Стармер.

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