Президент добавил, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает освобождение из-под оккупации Херсона, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска и других городов.

Об этом глава государства заявил во время вечернего видеообращение.

"Конечно, впереди еще очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. Мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все, все остальные временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты изображают из себя будто бы хозяев", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву.

"Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе и пригороде в дома горожан, которые из-за боевых действий выехали с оккупированной территории, уже заселяют неизвестных людей. "Разрешение" выдает так называемый поселковый совет.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что россияне в блокадном Мариуполе продолжают выносить из уцелевших квартир имущество, которое оставили гражданские жители. Прежде всего воруют бытовую технику, которую вывозят в Россию.

При этом на временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят "разведку" чтобы заселить своих людей в оставленные их владельцами квартиры.

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