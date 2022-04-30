Оккупанты грабят фермеров на временно захваченной территории Запорожской области, если те отказываются от сотрудничества.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"Фермеры Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали скупать зерно вдвое заниженным ценам. У тех, кто отказывается от такого сотрудничества, зерно забирают силой под дулами автоматов. Впрочем, именно в Мелитополе местные продолжают сопротивляться оккупантам. Ночью неизвестные расклеивают патриотические листовки с текстом "Мелитополь – это Украина", - говорится в сообщении.
Кроме этого, вражеские снаряды попадают на территории фермерских хозяйств.
Этой ночью российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство Таврической территориальной общины. Повреждена инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника.
Также вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженка Пологовского района. Разрушены сооружения и погибли домашние животные.
Как писал УНИАН, российские оккупанты провоцируют продовольственный кризис в южных областях Украины, крадя продукты и ограничивая работу фермеров.
Омбудсмен Людмила Денисова информировала, что враг вывозит к Крымскому полуострову зерно, похищенное у украинских фермеров.
В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя по поводу того, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует.
Также очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсонщины.
Кроме этого, ранее стало известно, что в Запорожской области оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.
Российские власти поощряют похищение зерна. В частности, на территории Красноярского края власти разрешили воровать зерно из части Херсонской области, захваченной русскими.
"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ...", - отметили в ведомстве страны-агрессора.