Россияне в блокадном Мариуполе продолжают выносить из уцелевших квартир имущество, которое оставили гражданские жители.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Прежде всего рашисты воруют бытовую технику, которую вывозят в Россию.
"Ничего нового для россиян - кражи и подлость", - написал Андрющенко.
По его словам, к новой волне мародерства привела ротация российских военных и наемников с ОРДЛО. Представитель горсовета отметил: Россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.
Напомним, что в Мариуполе на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей.