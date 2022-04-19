Оккупанты воруют бытовую технику и другое уцелевшее имущество.

Россияне в блокадном Мариуполе продолжают выносить из уцелевших квартир имущество, которое оставили гражданские жители.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Прежде всего рашисты воруют бытовую технику, которую вывозят в Россию.

"Ничего нового для россиян - кражи и подлость", - написал Андрющенко.

По его словам, к новой волне мародерства привела ротация российских военных и наемников с ОРДЛО. Представитель горсовета отметил: Россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.

Напомним, что в Мариуполе на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей.

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