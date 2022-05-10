Киев первым увидел, как Москва нарушает соглашения и превращает коммерческие связи в цепь, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал друзей Украины отказаться от российских энергоресурсов, чтобы не оказаться в политической зависимости от РФ.

Сейчас Россия пытается использовать газ, чтобы держать в повиновении весь европейский континент, заявил украинский лидер во время видеообращения к политикам и народу Словакии.

Президент поблагодарил Словакию за помощь и оборонную поддержку.

"Война России против нашего государства является не только попыткой захватить нашу землю, покорить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, лишь начав с Украины. Эта война на самом деле ведется Россией против каждого из государств, которые хотят жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее. Выбирать, в каких союзах быть, с кем дружить и как торговать. Эта война - против самого проекта общего объединения на основе общих ценностей на нашем континенте", - подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что такими ценностями является уважение к жизни, к правам человека, к нерушимости границ и к свободе.

Глава государства подчеркнул, что Украина первой увидела, как Россия нарушает соглашения, когда они просто перестают ей нравиться, как Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы держать государство рядом с собой.

"Российский Черноморский флот был использован при захвате Крыма. А сейчас блокирует море для нас и бьет ракетами по нашим мирным городам. Ну а газ Россия пытается использовать сейчас, чтобы держать в повиновении весь европейский континент", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина прошла путем ошибок, на которых могут учиться ее друзья, ведь российские энергоресурсы, в частности нефть, не являются просто товаром, от них стоит отказаться, потому что это на самом деле вопрос свободы.

Напомним, в феврале президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в ЕС решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от газа из РФ.

В марте она сказала, что Евросоюз планирует отказаться от российских энергоносителей - нефти, газа и угля, до 2027 года.

В начале мая глава ЕК представила проект шестого пакета санкций Евросоюза против России из-за широкомасштабного вторжения в Украину, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от международной межбанковской система передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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