Лидеры государств согласовали совместные шаги для достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о новом пакете оборонной помощи для Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

Глава государства рассказал о предметном разговоре с премьером Британии.

"Договорились о новой оборонной поддержке для Украины, новом пакете. Очень ощутимая поддержка", - подчеркнул Зеленский.

Также во время разговора речь шла об "очень ощутимом" усилении санкций против России.

"Согласовали совместные шаги для достижения мира. Благодарен Борису за лидерство, историческое лидерство. Уверен в этом", - заявил президент.

Напомним, у Зеленского назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: