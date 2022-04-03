Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о новом пакете оборонной помощи для Украины.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.
Глава государства рассказал о предметном разговоре с премьером Британии.
"Договорились о новой оборонной поддержке для Украины, новом пакете. Очень ощутимая поддержка", - подчеркнул Зеленский.
Также во время разговора речь шла об "очень ощутимом" усилении санкций против России.
"Согласовали совместные шаги для достижения мира. Благодарен Борису за лидерство, историческое лидерство. Уверен в этом", - заявил президент.
Напомним, у Зеленского назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий.