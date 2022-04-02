На совещании у президента обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины.

За месяц военных действий украинское государство тратит примерно $10 млрд.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками Офиса главы государства и Кабмина.

Участники обсудили состояние украинской экономики, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.

По подсчетам Минфина, за месяц военных действий украинское государство тратит примерно $10 млрд.

На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины.

В этом же контексте участники совещания затронули и вопрос перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, который запланирован на апрель.

"Также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после войны восстановление начнется во всех городах одновременно. По его словам, источниками восстановления страны станут арестованніе активы РФ, иностранная помощь, фонд восстановления, над созданием которого Украина работает в частности с G7, а также государственный бюджет.

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