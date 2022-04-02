Многие присутствовавшие на саммите нормандской четверки в декабре 2019 года убеждены, что глава Кремля ненавидит молодого украинского коллегу.

Владимир Путин возненавидел украинского президента Владимира Зеленского с первой встречи на саммите "нормандской четверки".

Как пишет The Wall Street Journal в своем исследовании о причинах начала войны России против Украины, Зеленский "вызвал презрение Путина на их первой и пока единственной встрече - саммите в Париже в декабре 2019 года, где Макрон и Меркель пытались выйти из тупика с выполнением Минских соглашений"

Издание напоминает, что Зеленский категорически отверг российскую интерпретацию соглашений.

"Русские были в ярости", - цитирует WSJ высокопоставленного французского чиновника. По его словам, многие присутствовавшие на той встрече убеждены, что российский лидер ненавидит молодого украинского коллегу.

Как сообщал УНИАН, по данным WSJ, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц предпринял последний шаг для урегулирования отношений между Москвой и Киевом.

Германия, в частности, рекомендовала Украине отказаться от своих евроатлантических устремлений. Этот договор должны были подписать президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые бы совместно гарантировали безопасность Украины.

Зеленский ответил Шольцу, что Путину нельзя доверять в соблюдении такого соглашения и, что большинство украинцев хотят вступления страны в НАТО.

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