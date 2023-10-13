Генсек отметил, что НАТО никакой роли в арабо-израильском конфликте не играет.

НАТО не ослабил своей решимости в дальнейшем поддерживать Украину в войне против РФ на фоне обострения арабо-израильского конфликта.

Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью "Немецкой волне". "Страны НАТО заявили, что обеспокоены и поражены жестокостью террористической атаки на Израиль. Но это не подорвет нашей способности, готовности и решимости продолжать поддерживать Украину", – сказал генсек.

Столтенберг отметил, что Альянс подтверждает эту решимость не только "на словах, но и на деле".

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"За последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot", – отметил он.

Относительно событий в Израиле, Столтенберг отметил, что важно, чтобы во время самообороны Израиля была предотвращена гибели гражданских лиц, особенно с учетом того, что этот конфликт может продолжаться еще недели. Он добавил, что НАТО никакой роли в этом конфликте не играет, но союзники по НАТО выразили свою поддержку Израилю.

Помощь НАТО Украине

11 октября Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО нарастят поддержку ВСУ для прохождения сложной зимы во время боевых действий на линии фронта. "НАТО нарастит поддержку, чтобы помочь Украине пережить еще одну сложную зиму. Это предполагает предоставление теплой одежды для холодной погоды, возможностей по разминированию, топлива и медицинского оборудования. Это поможет мужественным украинским войскам воевать во время холодов и продолжить давить для продвижения вперед", - подчеркнул Столтенберг.

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