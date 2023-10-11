ВСУ будет предоставлено больше теплой одежды, возможностей по разминированию, топлива и медицинского оборудования.

Страны-члены НАТО нарастят поддержку ВСУ для прохождения сложной зимы во время боевых действий на линии фронта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что состоялось заседание Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Рустема Умерова.

"На Совете Украина-НАТО мы обсудили приоритеты Украины на пути к членству, в том числе долгосрочную взаимосовместимость и оборонные закупки. Модернизация сектора безопасности и обороны не только поможет Украине победить, но это также обеспечит, что украинцы смогут сохранить мир и стабильность", - сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, союзники высоко оценили борьбу Украины с коррупцией даже на фоне российской войны.

"Мы четко заявили, что НАТО нарастит поддержку для помощи Украине прожить еще одну сложную зиму. Это предполагает предоставление более теплой одежды для холодной погоды, возможностей по разминированию, топлива и медицинского оборудования. Это поможет мужественным украинским войскам воевать во время холодов и продолжить давить для продвижения вперед", - подчеркнул Столтенберг.

Подготовка Украины к зиме

Сегодня министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет погрузить Украину в холодную зиму и темноту, но проигрывает.

При этом украинцам уже посоветовали запасаться на зиму генераторами и другими средствами, чтобы пережить зиму. А глава правительства Денис шмыгать заявил, что 80% оборудования украинских ТЭЦ готово к зиме.

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