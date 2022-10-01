Скорее всего, Украина присоединится к НАТО после войны.

Во время войны вступление Украины в НАТО маловероятен, скорее всего это произойдет уже после победы.

Такое мнение высказал глава делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев во время информационного телемарафона.

"Во время войны такие шансы очень малы, но опять же сейчас очень много привычных для нас правил и схем, которые работали до 24 февраля, они меняются", - рассказал он. Видео дня

Чернев отметил, что хотя все возможно, но больше вероятность того, что Украина будет вступать в НАТО уже после окончания войны.

Перспективы Украины в НАТО

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее таким механизмом в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству.

В тот же день Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке защиты Украины от российского полномасштабного вторжения.

Позже стало известно о том, что заявка Украины о вступлении в НАТО была для Белого дома неожиданностью.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе долгое время было болезненным вопросом в Вашингтоне из-за статьи 5, которая предусматривает от США военной защиты любой страны-члена, на которую нападают. В течение последнего десятилетия возростала вероятность широкомасштабного российского вторжения - и Украина искала эти гарантии безопасности. В то же время США и другие государства были обеспокоены перспективой войны с Россией.

Запад переживает, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единогласного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Некоторые союзники экс-президента США Дональда Трампа, как писали американские СМИ, даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы задобрить Путина. Хотя США считали, что Россия все равно собирается вторгнуться в Украину, просто ищет оправдания.

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