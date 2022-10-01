30 сентября Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО.

Подача украинским президентом Владимиром Зеленским заявки об ускоренном вступлении Украины в НАТО была для администрации Байдена неожиданностью.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с дискуссиями внутри Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на вопрос журналистов, поддерживает ли она такое развитие действий, ответила только, что "поддерживает гарантию безопасности" для Украины.

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В то же время журналисты трактуют заявление Пелоси как отказ поддерживать перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем: "Мы очень преданы демократии в Украине. Давайте выиграем войну".

В то же время конгрессмен от штата Иллинойс Майк Куингли заявил, что "борьба за Украину - это причина, по которой в первую очередь сформировали НАТО".

"После Второй мировой мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну. Я думаю, мы это должны поддержать", - сказал он.

Перспективы Украины в НАТО

Членство Украины в Североатлантическом альянсе долгое время было болезненным вопросом в Вашингтоне из-за статьи 5, которая предусматривает от США военной защиты любой страны-члена, на которую нападают. В течение последнего десятилетия возростала вероятность широкомасштабного российского вторжения - и Украина искала эти гарантии безопасности. В то же время США и другие государства были обеспокоены перспективой войны с Россией.

Запад переживает, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единогласного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Некоторые союзники экс-президента США Дональда Трампа, как писали американские СМИ, даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы задобрить Путина. Хотя США считали, что Россия все равно собирается вторгнуться в Украину, просто ищет оправдания.

В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением о ускоренном вступлении в НАТО. В тот же день Путин объявил о незаконной аннексии захваченных украинских территорий.

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