Сейчас Офис президента определяется с кандидатом на должность пресс-секретаря Зеленского.

В конце апреля стало известно о намерениях Юлии Мендель уволиться с должности пресс-секретарь президента, которую она заняла в 2019 году.

В Офисе президента тогда ответили, что уже составили перечень кандидатов на свободную должность. Вероятнее всего, спикером Зеленского после Мендель может стать Ирина Победоносцева, ее фамилия мелькала в СМИ чаще всех остальных. Кроме того, именно Победоносцева будет модерировать очередную "итоговую" пресс-конференцию президента на территории завода "Антонов" 20 мая.

Ирина Победоносцева - биография

По специальности Победоносцева – киновед, окончила киевский университет им. Карпенко-Карого. Получила статус кандидата искусствоведения. Преподаватель двух курсов в магистратуре КНУ театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого: "Теория медиа" и "Основы PR".

С 1997 года Победоносцева начала свою карьеру на телеканале "1+1", Сначала как пресс-секретарь, а затем – руководитель пресс-службы. В 2010 году Ирина стала работать директором по маркетингу FILM.UA Group. Потом три года работала на "Интере".

После перехода команды "Квартала 95" с "Интера" на "1+1" перешла работать PR-директором "Квартала 95".

На Банковую Победоносцева пришла вместе с Зеленским – в 2019 году, возглавив директорат информационной политики. До этого она отвечала за связи со СМИ "95 квартала" на посту директора по развитию студии.

Во время избирательной кампании Победоносцева работала главой пресс-службы штаба команды Зеленского.

В январе 2019 года она стала основательницей иронического интернет-издания ЙОД.media, однако в мае 2020 года продала корпоративные права за 500 тыс. грн ($18,6 тыс.) Татьяне Руденко, руководительнице пресс-службы студии "Квартал 95", которую в том же 2020 году президент Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Декларация Победоносцевой

В своей годовой декларации Победоносцева указала несколько квартир в Киеве, дачу в Васильковском районе Киевской области на 90 квадратов, а также земельный участок в селе Даниловка Киевской области общей площадью в 1495 квадратных метров, который был куплен в 2020 году за 160 тысяч гривен.

Кроме того, у нее имеется легковой автомобиль Hyundai за 300 854 гривны 2012 года выпуска. За год на должности она заработала 765 831 гривну.

Также у Победоносцевой есть денежные вклады в нескольких банках – общая их сумма, согласно декларации, составляет 1 млн 247 тысяч гривен.

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Автор: Яна Ставская