Она сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

Директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева не является вероятным кандидатом на пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии УНИАН Победоносцева сообщила, что информация о том, что она займет ставшее вакантным с уходом Юлии Мендель кресло, не соответствует действительности.

Как сообщил ранее УНИАН советник главы государства Михаил Подоляк, Ирина Победоносцева, вероятно, будет вести модерацию пресс-конференции президента Украины, которая запланирована на 20 мая и которая пройдет на территории государственного предприятия "Антонов" в Киеве на улице Туполева.

Пресс-конференция Зеленского 20 мая - чего ждать:

Пресс-конференция Зеленского ко второй годовщине президентства состоится на госпредприятии «Антонов» завтра, 20 мая. В прошлый раз большую пресс-конференцию Зеленский проводил 20 мая 2020 года - ровно через год после своей инаугурации.

Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский будет подводить итог двух лет работы, проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично приоткроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия независимости Украины.

Ожидается, что отчитываться о своей работе и отвечать на вопросы прессы глава государства будет около 2-2,5 часов.

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Перевод: Андрей Софин