Сейчас проводят собеседования с вероятными кандидатами.

В Офисе президента уже составили длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, обязанности которого сейчас все еще исполняет Юлия Мендель.

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"Относительно нового пресс-секретаря – безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет. В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования", - сказал в комментарии Украинской правде советника руководителя ОП Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что человек, который будет занимать позицию пресс-секретаря должен "полностью соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этой должности".

Увольнение Мендель: что известно

30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

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Автор: Виктория Гордиенко