Атрошенко обратился к президенту.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко будет обжаловать решение Яворовского районного суда Львовской области, который оштрафовал его на 6,8 тыс. гривен и на год лишил права занимать должность городского головы из-за реального конфликта интересов.

Как он заявил в своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обнародованному на странице в сети Facebook, решение суда было принято под "давлением сверху".

"Сегодня решением одного человека была перечеркнута воля почти 80% черниговцев. Есть ли в стране хоть один человек, который поверит, что судья Яворовского районного суда Львова без давления сверху принял решение отстранить мэра Чернигова от права занимать должность мэра сроком на один год?", – отметил Атрошенко.

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Он назвал символичным тот факт, что решение принято в День местного самоуправления. Местное самоуправление, по его словам, стало еще одним фронтом, который, пока воины на передовой, защищает семьи украинцев дома и помогает ВСУ.

"Я остаюсь, я никуда не ухожу. Обязательно буду подавать апелляцию. Считаю это делом чести", – подчеркнул Атрошенко.

Как прокомментировал УНИАН черниговский адвокат Алексей Кинебас, у городского головы есть 10 дней для подачи апелляции.

Также он обратил внимание, что статья КУоАП, по которой Атрошенко лишен права на год занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, предусматривает такую санкцию в случае повторного нарушения.

Отстранение Атрошенко: что известно

Яворовский суд Львовской области принял решение о лишении Черниговского городского головы Владислава Атрошенко права на год занимать должности, связанные с функциями государства и местного самоуправления, а также оштрафовал из-за реального конфликта интересов.

Основанием для протокола НАЗК стало якобы распоряжение Атрошенко своему водителю вывезти машину жены Tesla Model X за границу. В НАЗК считают, что чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения им должностных обязанностей.

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