Суд признал мэра виновным в административном правонарушении: кроме лишения права занимать должность назначил 6,8 тыс. грн штрафа.

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко решением суда признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде лишения права занимать должность в течение года и штрафа в сумме 6,8 тыс. грн.

Об этом сообщается в Telegram Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"7 декабря по протоколу НАПК о конфликте интересов у Черниговского городского головы Владислава Атрошенко Яворивский районный суд Львовской области вынес решение о том, что чиновник действовал в условиях реального конфликта интересов", - информирует НАЗК.

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По данным агентства, в августе 2022 г. Атрошенко дал распоряжение своему водителю вывезти машину жены Tesla Model X за границу.

"Чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения им должностных обязанностей", - отметили в НАПК.

В сентябре НАПК составило протокол по конфликту интересов у Черниговского городского головы - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Суд постановил признать мэра Чернигова виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП и наложить на него штраф в размере 6 800 гривен. Кроме того, теперь чиновник на год лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

На официальных ресурсах Черниговского городского совета решение суда пока не прокомментировали. Однако в соцсетях жители города негодуют и считают его несправедливым.

Скандал вокруг Атрошенко

5 сентября Черниговский городской совет обнародовала админпротокол, который представители НАЗК вручили городскому голове Владиславу Атрошенко. Из опубликованного протокола следует, что 2 июля этого года во время рабочей поездки в швейцарский Лугано, Атрошенко, которому в пункте пропуска "Краковец" пограничники отказали в пересечении границы, дал указание своему водителю перевезти машину Tesla Model X, которая принадлежит его семье, за границу.

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