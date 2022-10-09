Решение намерены принять до января 2023 года.

Москва, ранее не собиравшаяся вводить визы для украинцев после введения Киевом визового режима с РФ, готовит "ответные меры".

Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Полищук напомнил, что российско-украинское соглашение о безвизовых поездках граждан, из которого в июле 2022 года вышла Украина, якобы продолжает действовать до января 2023 года. До этого времени РФ планирует принять "ответные меры".

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"Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств", — заявил дипломат.

По словам Полищука, власти России будут "руководствоваться интересами граждан и учитывать гуманитарные соображения".

Визовый режим с Россией: что стоит знать о решении Украины

Как сообщал УНИАН, 2 мая петиция к Зеленскому по визовому режиму с Россией набрала необходимые 25 тысяч голосов. Она была создана еще до начала полномасштабного вторжения РФ, 11 февраля.

7 июня Кабинет министров по предложению президента Владимира Зеленского одобрил постановление о введении с 1 июля визового режима для граждан РФ.

С начала июля визовый режим для россиян начал действовать. Теперь россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт, с собой россияне должны иметь не менее 52 тысяч гривен.

В первую неделю вообще не было заявлений на получение визы. А за первые две недели ни один гражданин Российской Федерации не получил разрешение на въезд. В течение месяца заявки подали 80 человек.

Ранее в октябре замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Москва не собирается вводить визы для украинцев.

При этом в сентябре замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что введение виз в качестве ответной меры рассматривается.

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