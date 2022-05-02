Теперь петицию должны направить на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

Петиция о визовом режиме с Россией набрала более 25 тысяч голосов.

"Ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся заехать на территорию Украины", - говорится в тексте петиции, размещенной на сайте главы государства.

Теперь ее должны направить на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

Петиция была создана 11 февраля, ее автором является Никита Мазура. В настоящее время она набрала 25101 голос из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России, Зеленский рассказал, рассматривается ли возможность внедрения Украиной визового режима для граждан из Российской Федерации.

"У меня есть много предложений от нашей команды по этапам реакции. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - сказал тогда президент.

А в ноябре прошлого года Зеленский не дал четкого ответа, будет ли он настаивать на введении визового режима граждан России в ответ на петицию по ограничению въезда для россиян в условиях агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма.

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