Все заявки проходят тщательную проверку.

С введения визового режима ни один гражданин Российской Федерации пока не получил разрешение на въезд.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

"В первую неделю вообще не было заявлений на получение визы. Как сообщал МИД на прошлой неделе, в течение второй недели действия визового режима только около 10 граждан РФ подали документы. Все проходят проверку обязательно", - рассказал он.

По словам пресс-секретаря, большинство заявок касаются краткосрочных виз, только четыре - долгосрочных.

Демченко отметил, что обычно проверка на получение визы длиться от 10 дней. Однако проверке граждан России уделяют больше внимания, так как они из страны-агрессора.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян.

Теперь россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тысяч грн.

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