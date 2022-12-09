Всего под санкции Британии уже попало более 1,2 тыс. человек, в частности, российские военные, причастные к совершению зверств.

Великобритания ввела санкции против пяти российских силовиков и военных за пытки против украинцев и войну в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

В частности, ограничительные меры введены против Валентина Опарина, который является майором юстиции и следователем в 534 отделе военного следственного управления СК России по "Черноморскому флоту", а также против руководителя отдела прокуратуры Ростовской области Олега Ткаченко. Они препятствовали подаче жалоб на применение пыток, а Ткаченко еще применил пытки для получения показаний.

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Также под санкции попали сотрудник Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму Андрей Тишенин и старший оперуполномоченный на захваченном полуострове Артур Шамбазов. Они пытали украинского активиста Александра Костенко в 2015 году.

Также санкции введены против полковника российской армии Рамиля Ибатуллина, занимавшего должность командира 90-й танковой дивизии. Эта танковая дивизия находилась на линии фронта с начала незаконного полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Всего под санкции Британии уже попало более 1,2 тыс. человек, в частности, российские военные, причастные к совершению зверств.

Санкции против России: что известно

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запреты на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

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